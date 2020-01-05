إيران: سننتقم لسليماني ولن نسعى للحرب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده ستنتقم على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي فجر يوم الجمعة.

وشدد موسوي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بأن بلاده ستحرص على ألا يسبب الانتقام لاغتيال سليماني حربًا على الشعب الإيراني.

وقال: "سوف ترد إيران على اغتيال قاسم سليماني وبعد ذلك ستسعى لعدم أن يسبب الرد حربا على الشعب".

واستدرك موسوي قوله بأن الشعب الإيراني جاهز لكل الاحتمالات والسيناريوهات لرد أي عمل شرير على الدولة الايرانية، لكن لا يمكن التخمين حول ما إذا كانت ستقع الحرب أم لا.

ووجه موسوي رسالة إلى الجهات التي تدفع ايران لعدم الرد وضبط النفس قائلًا: "كان عليهم أن يوصوا الأميركيين بعدم ارتكاب هذه الجريمة وان ينصحوهم بضبط النفس".

يًشار إلى أن ايران استدعت سفير سويسرا لدى طهران الذي يرعى مصالح واشنطن في إيران، في وقت سابق اليوم لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مقتل سليماني.

في المقابل سلّم السفير السويسري لدى طهران رسالة أمريكية إلى إيران حول نفس الأمر.