نتنياهو : سليماني يقف خلف قتل الكثير من الأمريكيين

زعم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية اليوم الأحد، : "إن قاسم سليماني خطط وأشرف على تنفيذ الكثير من العمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

و قال نتنياهو إن سليماني يقف خلف قتل الكثير من الأميركيين، وذلك على مر عشرات السنين خاصةً في الأيام الأخيرة، واصفاً قرار اغتياله من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يستحق "التقدير" وأنه عمل "حازم وقوي وسريع".

و أكد نتنياهو بأن "إسرائيل" تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في ما أسماه "كفاحها العادل من أجل تحقيق الأمن والسلام والدفاع، وحقها في الدفاع عن نفسها".

وتطرق نتنياهو للاتفاق مع اليونان وقبرص بشأن خط أنابيب الغاز، مشيرًا إلى "أن هذا سيدر على "إسرائيل" المليارات، كما أنه سيحولها إلى دولة عظمى".