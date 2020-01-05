آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين الموافق 6/1/2020

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين الموافق 6/1/2020.

وأوضحت الوزارة، ان الحافلات ستكون من التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (12/25).

وأكدت بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.