هاكرز ايراني يبدأ الحرب: ويوجه لكمة قوية على وجه ترامب

تمكنت مجموعة هاكرز ايراني اليوم السبت من اختراق موقع أمريكي تابعة لحكومة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

ونشر الهاكرز رسالة تهديد ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيل القدس التابع للحرس الثوري الايراني.

واخترق الهاكرز موقع برنامج مكتبة الايداع الفيدرالية الأمريكية (FDLP) حيث نشر صورة للرئيس الأمريكي يتلقى لكمة في وجه بقبضة شخص يرتدي زي الحرس الثوري الايراني.

كما تحتوى الصورة التي نشرت بعد اختراق موقع مكتبة الايداع الفيدرالية، صواريخ إيرانية عدة تحلق على خلفية خريطة الشرق الأوسط.

وعرف الهاكرز نفسه بأنه "مجموعة إيران للأمن السيبراني"، وعلق الهاكرز على الصورة بالقول: "الشهادة كانت مكافأة لسليماني على سنوات من الجهود العنيدة"

وتوعد الهاكرز الادارة الأمريكية بأن جهود سليماني لن تتوقف و"الانتقام القاسي في انتظار هؤلاء المجرمين الذين لطخوا أيديهم القذرة بدمائه وغيره من الشهداء".

فيما نشر الهاكرز صورة أخرى تظهر القائد الايراني علي خامنئي وكتب في رسالته: "أن طهران لن تتخلى عن أصدقائها في المنطقة، بمن فيهم الشعوب المظلومة في فلسطين واليمن وسوريا والعراق ولبنان والبحرين".

فيما توعد الهاكرز "مجموعة إيران للأمن السيبراني" بأن اختراق هذا الموقع "ليس سوى جزءا صغيرا من القدرات الإيرانية في الإنترنت".





