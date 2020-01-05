قلقيلية و بيت حانون تسجلان أعلى كمية أمطار منذ بداية الموسم

رصدت دائرة الأرصاد الجوية في وزارة النقل والمواصلات كمية الأمطار التي هطلت على المناطق الفلسطينية منذ بداية الموسم.
و وفقاً للدائرة، فإن محافظة قلقيلية سجلت أعلى كميات هطول مطري منذ بداية الموسم حتى تاريخه، حيث وصلت إلى 368 ملم، وهذا شكل ما نسبته 59% من معدلها السنوي العام، تلتها مدينة نابلس، حيث بلغت أمطارها 326، وشكلت 49% من معدلها العام.
أما في قطاع غزة، فأشارت الدائرة الى أن محافظة بيت حانون سجلت أعلى كميات هطول مطري، حيث وصلت إلى 245 ملم، وشكلت ما نسبته 59% من معدلها العام، بينما لم تتجاوز كميات الهطول المطري في مدينة رفح 60 ملم، وشكلت فقط 17% من معدلها العام.
وفيما يلي كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي الأخير
ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري
ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري
|
الرقم
|
المدينة
|
كميات الأمطار خلال المنخفض الحالي (ملم)
|
المجموع منذ بداية الموسم (ملم)
|
النسبة المئوية
|
المعدل السنوي العام (ملم)
|
1-
|
القدس
|
47.0
|
213.0
|
39.7 %
|
537.0
|
2-
|
جنين
|
21.5
|
226.5
|
48.4 %
|
468.2
|
3-
|
نابلس
|
52.2
|
326.3
|
43.0 %
|
660.1
|
4-
|
رام الله
|
42.9
|
228.3
|
37.0 %
|
615.2
|
5-
|
طولكرم
|
40.0
|
267.6
|
44.5 %
|
602.4
|
6-
|
قلقليية
|
64.0
|
368.0
|
58.8 %
|
624.9
|
7-
|
طوباس
|
17.5
|
218.0
|
50.5 %
|
431.2
|
8-
|
سلفيت
|
57.0
|
297.5
|
42.6 %
|
698.1
|
9-
|
بيت لحم
|
44.0
|
225.0
|
43.4 %
|
518.4
|
10-
|
أريحا
|
9.8
|
53.8
|
32.0 %
|
166.0
|
11-
|
الخليل
|
49.2
|
222.5
|
37.3 %
|
595.9
|
12-
|
بيت حانون
|
106.0
|
244.5
|
58.5 %
|
418.0
|
13-
|
بيت لاهيا
|
118.0
|
233.5
|
53.9 %
|
433.0
|
14-
|
خان يونس
|
11.5
|
49.7
|
17.1 %
|
290.0
|
15-
|
رفح
|
5.0
|
60.3
|
25.6 %
|
236.0
|
16-
|
جباليا
|
73.5
|
219.5
|
52.1 %
|
421.0
|
17-
|
التفاح
|
60.0
|
170.3
|
40.1 %
|
425.0
|
18-
|
دير البلح
|
37.0
|
143.0
|
44.1 %
|
324.0