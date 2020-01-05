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قلقيلية و بيت حانون تسجلان أعلى كمية أمطار منذ بداية الموسم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:42 - 05 يناير 2020
امطار غزيرة (5).JPG امطار غزيرة (5).JPG
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رصدت دائرة الأرصاد الجوية في وزارة النقل والمواصلات كمية الأمطار التي هطلت على المناطق الفلسطينية منذ بداية الموسم.

و وفقاً للدائرة، فإن محافظة قلقيلية سجلت أعلى كميات هطول مطري منذ بداية الموسم حتى تاريخه، حيث وصلت إلى 368 ملم، وهذا شكل ما نسبته 59% من معدلها السنوي العام، تلتها مدينة نابلس، حيث بلغت أمطارها 326، وشكلت 49% من معدلها العام.

أما في قطاع غزة، فأشارت الدائرة الى أن محافظة بيت حانون سجلت أعلى كميات هطول مطري، حيث وصلت إلى 245 ملم، وشكلت ما نسبته 59% من معدلها العام، بينما لم تتجاوز كميات الهطول المطري في مدينة رفح 60 ملم، وشكلت فقط 17% من معدلها العام.

وفيما يلي كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي الأخير

ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري

ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري

 

الرقم

 

 

المدينة

 

 

كميات الأمطار خلال المنخفض الحالي (ملم)

 

 

المجموع منذ بداية الموسم (ملم)

 

 

النسبة المئوية

 

 

المعدل السنوي العام (ملم)

 

 

1-

 

 

القدس

 

 

47.0

 

 

213.0

 

 

39.7 %

 

 

537.0

 

 

2-

 

 

جنين

 

 

21.5

 

 

226.5

 

 

48.4 %

 

 

468.2

 

 

3-

 

 

نابلس

 

 

52.2

 

 

326.3

 

 

43.0 %

 

 

660.1

 

 

4-

 

 

رام الله

 

 

42.9

 

 

228.3

 

 

37.0 %

 

 

615.2

 

 

5-

 

 

طولكرم

 

 

40.0

 

 

267.6

 

 

44.5 %

 

 

602.4

 

 

6-

 

 

قلقليية

 

 

64.0

 

 

368.0

 

 

58.8 %

 

 

624.9

 

 

7-

 

 

طوباس

 

 

17.5

 

 

218.0

 

 

50.5 %

 

 

431.2

 

 

8-

 

 

سلفيت

 

 

57.0

 

 

297.5

 

 

42.6 %

 

 

698.1

 

 

9-

 

 

بيت لحم

 

 

44.0

 

 

225.0

 

 

43.4 %

 

 

518.4

 

 

10-

 

 

أريحا

 

 

9.8

 

 

53.8

 

 

32.0 %

 

 

166.0

 

 

11-

 

 

الخليل

 

 

49.2

 

 

222.5

 

 

37.3 %

 

 

595.9

 

 

12-

 

 

بيت حانون

 

 

106.0

 

 

244.5

 

 

58.5 %

 

 

418.0

 

 

13-

 

 

بيت لاهيا

 

 

118.0

 

 

233.5

 

 

53.9 %

 

 

433.0

 

 

14-

 

 

خان يونس

 

 

11.5

 

 

49.7

 

 

17.1 %

 

 

290.0

 

 

15-

 

 

رفح

 

 

5.0

 

 

60.3

 

 

25.6 %

 

 

236.0

 

 

16-

 

 

جباليا

 

 

73.5

 

 

219.5

 

 

52.1 %

 

 

421.0

 

 

17-

 

 

التفاح

 

 

60.0

 

 

170.3

 

 

40.1 %

 

 

425.0

 

 

18-

 

 

دير البلح

 

 

37.0

 

 

143.0

 

 

44.1 %

 

 

324.0

 

 

 

 

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