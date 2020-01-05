قلقيلية و بيت حانون تسجلان أعلى كمية أمطار منذ بداية الموسم

رصدت دائرة الأرصاد الجوية في وزارة النقل والمواصلات كمية الأمطار التي هطلت على المناطق الفلسطينية منذ بداية الموسم.

و وفقاً للدائرة، فإن محافظة قلقيلية سجلت أعلى كميات هطول مطري منذ بداية الموسم حتى تاريخه، حيث وصلت إلى 368 ملم، وهذا شكل ما نسبته 59% من معدلها السنوي العام، تلتها مدينة نابلس، حيث بلغت أمطارها 326، وشكلت 49% من معدلها العام.

أما في قطاع غزة، فأشارت الدائرة الى أن محافظة بيت حانون سجلت أعلى كميات هطول مطري، حيث وصلت إلى 245 ملم، وشكلت ما نسبته 59% من معدلها العام، بينما لم تتجاوز كميات الهطول المطري في مدينة رفح 60 ملم، وشكلت فقط 17% من معدلها العام.

وفيما يلي كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي الأخير

ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري

ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري