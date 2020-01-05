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الاحتلال يعتقل شاب من مدينة القدس

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:25 - 05 يناير 2020
الشاب رشيد الرشيق الشاب رشيد الرشيق
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاحد، شابًا في مدينة القدس المحتلة.

وأكد مكتب إعلام الاسرى، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رشيد الرشيق، بعد اقتحام منزله في المدينة.

وأوضح أن الاحتلال يوجه تهم كاذبة إلى الشاب، بغرض اعتقاله والنيل منه.

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