الإسكان ترشح 3 آلاف حالة للمساعدة في ترميم وإعادة بناء منازلها

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة اليوم الأحد 5/1/2020، عن ترشيح نحو 3 آلاف حالة لإمكانية الاستفادة من مساعدة في الترميم أو إعادة البناء، في حال وجود تمويل لدى مؤسسة (UNOPS)، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وذكر وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي، حول "مشروع البحث الميداني لتحديث قواعد بيانات الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة فيما يخص السكن"، أن وزارته تسعى لتحقيق أهدافها في تمكين الأسر الفلسطينية في الحصول على مسكن ملائم، على الرغم من تواضع الإمكانيات وكبر حجم المسئوليات والحاجة في هذا القطاع.

وتعاني آلاف العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في غزة من عدم توفر مأوى ملائم نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على تحسين وتأهيل مساكنهم نظرًا للحصار المستمر منذ 13 عامًا، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإنه يوجد نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج الى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الادنى الملائم للسكن.

ويقدّر العجز في الوحدات السكنية بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية، وفق الوزارة.

وقال سرحان "انطلاقا من حجم الاحتياج الكبير تقدمت الوزارة بمقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج إلى مساعدة فيما يخص السكن وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت".

وذكر أن الوزارة تقوم بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن؛ ليتم مشاركتها مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال بهدف توفير التمويل الازم لمساعدة الأسر المستحقة في تحسين ظروف السكن لهم.

ولفت سرحان إلى أن وزارة الأشغال وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) وفرت 30 فرقة عمل في كافة محافظات قطاع غزة تضم 90 موظفا (هندسي/اجتماعي/ إداري).

وأطلقت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن لحوالي 45 ألف حالة، حيث تم إجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة.

وأشار سرحان إلى أنه تم التواصل مع عدد من الصناديق العربية الداعمة في محاولة لتوفير تمويل لأولويات الحالات المستحقة ضمن مشروع مسكن كريم لترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية الصعبة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإن الإحصائيات تبيّن أن أعلى معدلات من الحاجة للتدخلات الخاصة بالسكن كانت في محافظة رفح، يليها كلاًّ من خان يونس والوسطى، أما محافظة غزة احتلت الركز الرابع والشمال المركز الخامس.

ويعزي ذلك لوجود عدد من التدخلات الخاصة بالبناء والترميم تمت في محافظتي غزة والشمال خلال السنوات الأخيرة بعد عدوان 2014 على وجه الخصوص.

وأكد سرحان أن طواقم وزارة الأشغال تعكف حاليًّا على تدقيق ومعالجة البيانات وترتيبها حسب الأولوية؛ وفقا لنظام تنقيط يعطي درجة الاستحقاق للحالة ويرتبها حسب الأولوية.

وأشار إلى أنه تم مشاركة الإحصائيات الأولوية مع كافة الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الشريكة والعاملة في مجال؛ لحثها على بذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.

المسح في أرقام

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإن تفاصيل المسح الميداني للأسر الفقيرة كان كالتالي:

1. تم الانتهاء من عملية المسح لـ(44,832) حالة تمثل حوالي 13.4% من إجمالي الوحدات السكنية المأهولة في قطاع غزة.

2. قاعدة البيانات تشمل 33419 لاجئ (74.54%) و11413 مواطن غير لاجئ (25.46%).

الإحصائيات حسب عدد الأسر المقيمة في الوحدة السكنية:

- 34060 حالة تسكن كأسرة واحدة يمثلوا 75.97%.

- 7730 حالة تسكن أسرتين يمثلوا 17.24%.

- 3042 تسكن ثلاث أسر فأكثر يمثلوا 6.79%.

الإحصائيات حسب وجود إعاقات أو أمراض مزمنة:

- 12624 حالة تعاني من مرض أو إعاقة لرب الأسرة.

- 6428 حالة تعاني الزوجة من مرض أو إعاقة.

- 3122 حالة تعاني من إعاقة لدى واحد أو أكثر من المعالين.

الإحصائيات حسب مصدر الدخل:

- 14069 حالة يعتمدون على مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية يمثلوا 31.38% من المبحوثين.

- 18446 حالة لا يتوفر أي مصدر دخل لهم وهو غير مسجلين في برنامج الحماية الاجتماعية يمثلوا 41.14%

- 6427 حالة يعملوا موظفين، 5890 حالة يعملون عملا حرا متقطع.

الاحصائيات حسب نوع التدخل:

- 9565 حالة يسكن مع الأهل أو في شقة ايجار ويتوفر لديه أرض للبناء عليها (التدخل/ المساعدة في البناء).

- 16563 حالة يحتاج إلى ترميم (التدخل/ المساعدة للترميم).

- 4656 حالة شقة عظم يحتاج إلى تشطيب (التدخل/ المساعدة في التشطيب).

- 6965 حالة يسكن في بيت آيل للسقوط أو منسوبه منخفض جداً ويتعرض للغرق (التدخل/ الهدم والمساعدة في إعادة البناء).

- 5318 حالة يسكن مع أهله أو في شقة بالإيجار ولا يوجد مكان للبناء. (التدخل/ شقة سكنية) غير مستهدف.