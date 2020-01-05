موسم الأمطار يبشر بخير ونسبة الهطول كبيرة وبيت لاهيا وبيت لحم الأعلى



يشهد موسم الامطار هذا العام رغم وصوله متأخرا ، كمية وفيرة في كميات الهطول حيث تراوحت نسبة الامطار في معظم المناطق من 40_45% ، لتكون كمية تساقط الامطار خلال يومين كبيرة ، ومبشرة لموسم الزراعة رغم ما تكبده عدد من المواطنين من خسائر مادية بسبب غرق منازلهم.

وقالت عدد من الاحصائيات في الضفة والقدس وغزة ان نسبة الهطول مبشرة هذا العام ، حيث بلغت نسبة الهطول في غزة 42%، في حين بلغت نسبة الهطول خلال يومين في القدس بنسبة36.9%

وزارة الزراعة في غزة ، أكدت ان اليوم الأحد، أن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بلغ متوسط هطولها 42% ملم بكمية 45.4مليون متر مكعب، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ 157.5ملم.

وقالت وزارة الزراعة ان عدد أيام الهطول لهذا الموسم حتى اللحظة13يوم، وقد سجلت منطقة بيت لاهيا أعلى نسبة هطول، حيث بلغت 118 ملم.

ودعت وزارة الزراعة المزارعين كافة للاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية في الزراعة وعدم اهدارها.

كميات الأمطار في الضفة

الراصد الجوي قصي حلايقة اكد ان كميات الأمطار التي هطلت على مدينة القدس المحتلة وفقا لسجل مقياس "طقس الوطن" حتى الساعة الثامنة صباحاً الى 47.3 ملم، حيث ارتفاع التراكمي في المدينة الى 198.3 ملم، ما يمثل 36.9% من المعدل العام، وبأداء موسمي الى حينه يصل الى 105%.

وفي جنوب المدينة المقدسة " بيت صفافا "، سجل هطول ما يقارب 50 ملم من الامطار.

وفي مدينة سلفيت غرب الضفة الغربية، سجل مقياس الهطول 56.2 ملم من الأمطار، ما رفع التراكمي الى 248.8 ملم حتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاحد.

وبين مقياس الهطول في دير الغصون شمال طولكرم هطول ما يقارب 22.5 ملم من الامطار حتى الثامنة من صباح اليوم.

وفي سلواد شمال شرق رام الله/ سجل مقياس الهطول 38 ملم أمطار.

وفي مدينة بيت لحم رصدت مقاييس الهطول كميات أمطار وصلت الى 60.5 ملم.

وسجل مقياس الهطول في شمال مدينة الخليل كمية أمطار حتى الساعة 08:00 ص وصلت الى 56 ملم، فيما هطل على مدينة الخليل 50 ملم، وفي دورا جنوبا 55 ملم، وفي اذنا غرباً 50 ملم، وفي صوريف شمال غرب الخليل 53 ملم.























































