تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم في كينيا

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن قاعدة عسكرية أمريكية كينية تعرضت اليوم الأحد لهجوم في لاما شمال كينيا.

وقال المسؤول الكيني إيرونغو ماشاريا، لوكالة "فرانس برس "حدث هجوم لكن تم صده"، وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم.

وأضاف المسوؤل أن الهجوم وقع قبل فجر الأحد على قاعدة تعرف باسم "كامب سيمبا"، مشيرا إلى أن "عملية أمنية تجري حاليا"، دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت في بيان أنها "نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدة وتسيطر حاليا على جزء منها"، وتحدثت عن سقوط ضحايا كينيين وأمريكيين، لكن لا يمكن تأكيد هذه المعلومات على الفور.

وأوضحت الحركة أن هذا الهجوم يندرج في إطار حملتها تحت شعار "القدس لن تهوَّد أبدا"، وهي عبارة استخدمت للمرة الأولى في هجوم على مجمع دوسيت الفندقي الراقي في نيروبي في كانون الثاني/ يناير 2019، أسفر عن سقوط 21 قتيلا. وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وشنّ مقاتلو الشباب هجمات واسعة عديدة داخل كينيا، مؤكدين أنهم يردّون بذلك على إرسالها قوات إلى الصومال في 2011 لمحاربة هذه الجماعة.