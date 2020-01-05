الاحتلال ينقل أسرى قسم (6) في "ريمون" إلى "نفحه"

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" القسم (6) في سجن "ريمون"، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى سجن "نفحه".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة السجن نقلتهم في ظل البرد القارس، ولم تسمح لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية.

فيما أعلن الأسرى في "ريمون" أنهم بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية احتجاجاً على سياسة إدارة السجون بزيادة وتيرة الاقتحامات لأقسام الأسرى وما

يرافقها من انتهاكات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.