بيلوسي: اغتيال سليماني استفزاز يعرضنا وحلفاءنا للخطر

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، السبت، إن "الإجراء العسكري المثير للاستفزاز والتصعيدي وغير المناسب الذي نفذته إدارة ترامب يسهم في بقاء العسكريين والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفائنا في خطر".

وانتقد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اغتيال سليماني دون مشاورة النواب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة الجمعة.

وقال ترامب على تويتر: "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على وفاة سليماني. وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده "حددت 52 موقعا إيرانيا"، وإن بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة".

وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!" مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وقتلت الولايات المتحدة الأمريكية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية إثر مغادرته مطار بغداد، إلى جانب نائب رئيس الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس، وتوعدت إيران بالرد.