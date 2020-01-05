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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 5/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:19 - 05 يناير 2020
حالة الطرق في قطاع غزة حالة الطرق في قطاع غزة
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 5/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائقين والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث طرق واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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