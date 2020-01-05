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إذا هاجمت طهران أهدافاً أمريكية..ترامب يهدد: سنضرب 52 موقعا إيرانياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:54 - 05 يناير 2020
دونالد ترامب دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت، إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة يوم الجمعة.

وقال ترامب على "تويتر": "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على وفاة سليماني ، مضيفًا أن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا وإن بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة.

وأضاف ترامب "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!"

واحجم البنتاغون عن التعليق على الأهداف الاثنين والخمسين وأحال الاسئلة للبيت الأبيض الذي لم يجب على طلب التعليق.

وقال عدد متزايد من الديمقراطيين إن الإجراء الذي نفذه ترامب يضع الولايات المتحدة على شفا الحرب.

وبينت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم السبت إن "الإجراء العسكري المثير للاستفزاز والتصعيدي وغير المتناسب الذي نفذته إدارة ترامب يسهم في بقاء العسكريين والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفائنا في خطر".

 

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