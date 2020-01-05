تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 5/1/2020 الحفاظ على استقرارها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 5/1/2020، وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4450 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8600 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار

بیع

3.4750 دولار/ شيكل

4.9100 دينار / شيكل

3.8950 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1300 يورو/ دينار