اليكم طقس فلسطين خلال الأسبوع القادم.. تعرف على الحالة الجوية

توقع طفس فلسطين ان تبقى الأجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، وفي ساعات الظهر والعصر ينحسر المنخفض تدريجياً وتبقى فرص الأمطار حاضرة في الشمال، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

أما يوم الاثنين المقبل، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتستقر الأجواء في معظم المناطق، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتهب رياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة بحيث ترتفع نسبة الغبار في الأجواء خصوصاً في جنوب البلاد، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل ملموس في مختلف المناطق .

ومن المتوقع يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة، وتكون الأجواء الى باردة جداً في معظم المناطق، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة ، بحيث قد ترتفع نسب الغبار في الجنوب.

كما توقع طقس فلسطين ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد وماطر ، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتشتد غزارة في ساعات الظهر والعصر ، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية ، كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج في بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى في ساعات الصباح ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر مع حدوث العواصف الرعدية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.