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قيادي كبير في الحرس الثوري: الرد قادم على جريمة استهداف سليماني و"تل أبيب" في مرمانا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:52 - 04 يناير 2020
اللواء سليماني اللواء سليماني
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كشف الجنرال غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس في إقليم كرمان الجنوبي أن طهران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس.

وأوضح الجنرال أبو حمزة إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج، قائلاً "إيران تحتفظ بالحق في الثأر من الولايات المتحدة لمقتل سليماني".

وأشار القيادي في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز نقطة حيوية للغرب، وإن عددا كبيرا من المدمرات والسفن الأمريكية يمر من هناك، لافتاً إلى ان طهران حددت أهدافا أمريكية حيوية في المنطقة منذ وقت طويل نحو 35 هدفا أمريكيا في المنطقة، بالإضافة إلى تل أبيب، في متناول أيدينا.

 

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