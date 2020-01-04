صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال سليماني

كشفت صحيفة "واشنطن إكسامينر" الأمريكية في تقرير لها، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، فجر أمس الجمعة..

ووفق ما أوردته الصحيفة الأمريكية على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ، إن ترامب كان لديه علم يعلم بتحركات قاسم سليماني في منطقة الشرق الأوسط، بدعوى التخطيط لعمليات هجومية وشيكة على قوات المارينز والدبلوماسيين الأمريكيين.

ووفق الصحيفة، فقد رفض أوبراين الكشف عن تفاصيل خطط الجنرال قاسم سليماني، زاعمًا أنه وصل من سوريا إلى العراق، بهدف التخطيط لعمليات تتسبب في إراقة الدماء.

وتابع أوبراين: "عملية قتل سليماني تهدف لتعطيل الهجمات المستمرة التي كان يخطط لها قائد فيلق القدس الإيراني، وردع الهجمات الإيرانية المستقبلية عبر وكلائهم أو من خلال الحرس الثوري الإيراني". على حد قوله

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى قاسم سليماني على أنه عدو قاتل للولايات المتحدة، ومسؤول عن مئات القتلى من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في تفجيرات إيرانية الصنع، أثناء حرب العراق - دون توضيح المزيد حول ذلك .

وذكر أوبراين أن عددهم أكثر من 600 شخص، إضافة إلى إصابة المئات.