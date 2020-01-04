بالتفاصيل.. انتهاء أزمة جامعة الأزهر

تنفس طلبة جامعة الأزهر الصعداء، بعد توصل الأطر الطلابية لاتفاق نهائي مع إدارة الجامعة حول المشاكل المتعلقة بتسديد الطلبة للرسوم الدراسية، ومنع الجامعة للطلبة تقديم الامتحانات إلا بعد تسديد الرسوم.

وأعلنت الأطر الطلابية الناشطة في جامعة الأزهر بغزة، الثلاثاء الماضي، عن اعتصام داخل الحرم الجامعي احتجاجًا على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة بشأن منع طلاب من الدخول للامتحانات لعدم مقدرتهم على سداد الرسوم المتراكمة.

منسق الرابطة الاسلامية في جامعة الأزهر محمد الأشقر، أكد أنه تم التوصل لاتفاق نهائي بين الأطر الطلابية وإدارة الجامعة اتفاق نهائي مع إدارة الجامعة حول المشاكل العالقة في الجامعة بالآونة الأخيرة.

وقال الأشقر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه سيسمح لجميع الطلبة بدخول الاختبارات بدءًا من يوم غد الأحد، مبينا أنه سيتم عقد امتحانات تعويضية للطلبة الذين لم يتقدموا للامتحانات السابقة بالتنسيق مع الكليات في وقت لاحق.

وأضاف: على جميع الطلبة المسجلين والمسددين جزء من الرسوم الدراسية 6 أو 9 ساعات دفع رسوم 3 ساعات أكاديمية".

وأشار إلى أنه سيتم السماح بتسديد رسوم 6 ساعات فقط للطلبة الذين لم يسددوا الرسوم.

على الصعيد ذاته، شدد الأطر الطلابية في بيان صحفي لها على التزامها الكامل تجاه الطلبة وكافة حقوقهم، مثمنًا دور كل من ساهم في إبرام هذا الاتفاق الذي جاء بعد اعتصام الأطر الطلابية.

يشار أن جامعة الأزهر طلبت (6200) طالب وطالبة دفعوا رسوم الفصل الدراسية كاملة أو 80% منها، في حين سدد معظم الطلبة ثمن ثلاثة أو ست أو تسع ساعات، فيما لم يسدد البعض رسوم أي ساعة، ويلفت الطلبة أن إدارة الجامعة اعتادت ان تسمح لمن يدفع ثمن الساعات بدخول قاعة الامتحان .

وقام ما يقارب 35% من طلبة جامعات القطاع بتأجيل دراستهم الجامعية، لعجزهم عن دفع الرسوم الدراسية، في الوقت الذي تحتجز فيه بعض الجامعات شهادات آلاف الخريجين بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم المستحقة عليهم، وفق إحصائيات محلية.