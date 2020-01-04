الروحاني: أمريكا ستدفع ثمنًا باهظا باغتيالها القائد سليماني

هدد الرئيس الإيراني، السيد حسن روحاني، بأن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لقتلها قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني في بغداد، مشددًا على أن الأميركيين دخلوا مسارًا جديدًا يشكل خطرًا للمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال روحاني لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، حيث حمّل الولايات المتحدة جميع عواقب هذا العمل الارهابي في المنطقة وستدفع ثمنًا باهظًا، مضيفًا أن شهادة اللواء الحاج قاسم السليماني جعلت شعبنا أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى.

وأوضح روحاني، أن دخول أمريكا لمسار المنطقة يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها، وقال: "يجب على جميع دول المنطقة الاعتقاد بأنه طالما كانت أميركا موجودة في المنطقة فلن تجد بلدان المنطقة السلام والاستقرار".

واغتالت الطائرة الحربية الأمريكية قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، واستهدفت قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد في العراق.