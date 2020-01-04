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إدارة العلاقات العامة تصدر بيانا حول المسافرين عبر معبر الكرامة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:17 - 04 يناير 2020
معبر الكرامة معبر الكرامة
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أفادت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرط، بأن اكثر من 55 الف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا الاسبوع الماضي عبر معبر الكرامة، مشيرة إلى أن الشرطة اوقفت 138 مطلوبا للعدالة .

وذكرت أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (37470) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (18229) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

ونوهت، إلى أن الشرطة ألقت القبض خلال الفترة نفسها على (138) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر.

وأوضحت ان الحركة على معبر الكرامة هذا الاسبوع مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين.

والفتت ان حركة المسافرين تتوقف يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .

 

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