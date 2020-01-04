شركة القدس توضح سبب انقطاع الكهرباء عن أجزاء برام الله والبيرة

أفادت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم السبت، بأن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، اليوم ناجم عن نقص الطاقة الموردة من نظيرتها "الإسرائيلية".

وأوضحت الشركة، أن نقص الطاقة الموردة ناجم عن استمرار أعمال تركيب المحول الرئيسي الذي احترق قبل ايام شمال القدس، متوقعة أن تنتهي أعمال استبدال المحول المحترق يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير.

وأشارت إلى أنه في حال انتهاء اعمال التركيب سينتظم التيار الكهربائي في المناطق التي تشهد انقطاعات، مضيفة أنعمليات القطع ستتواصل في بعض المناطق بحسب الاحمال.

وبينت شركة القدس، أن مدة القطع ستتراوح ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، كما نفت ما يتم تداوله عن انقطاع التيار من 4 إلى 5 ساعات.