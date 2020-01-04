دراسة تكشف عن دور نوع من التوابل في علاج السرطان

توصل باحثون إلى وجود مركب كيميائي طبيعي في الكركم، يمكنه المساهمة في علاج 8 أنواع من السرطان، خاصة أنه غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ويلعب دورا هاما في وقف تطور الأورام.

وكشف الباحثون عن قدرة الكركم على وقف نمو ثمانية أنواع من السرطانات، هي سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام وسرطان البروستاتا.

وأكد الباحثون أن الكركم يمنع نقل المواد الغذائية إلى الأورام، كما يمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة.

وأوضح الباحثون أنه رغم الكشف الأخير، إلا أنه لم يتم اختباره في تجارب بشرية واسعة النطاق، آملين أن يسهم اكتشافهم في إجراء المزيد من الدراسات السريرية على تأثير "الكركمين" أمام السرطان.