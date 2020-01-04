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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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9 إصابات جراء حادث سير شرق بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 15:32 - 04 يناير 2020
ارشيفية ارشيفية
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أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بإصابة 9 مواطنين جراء حادث سير وقع على طريق قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

ووفق جمعية الهلال الأحمر، فقد قدمت طواقمها الاسعاف الأولي للمصابين، ونقلتهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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