9 إصابات جراء حادث سير شرق بيت لحم

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بإصابة 9 مواطنين جراء حادث سير وقع على طريق قرية دار صلاح شرق بيت لحم.
ووفق جمعية الهلال الأحمر، فقد قدمت طواقمها الاسعاف الأولي للمصابين، ونقلتهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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