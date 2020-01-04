الإعلان عن مستجدات في واقعة "فتاة المنصورة"

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، عن سجن 7 شباب ثبت تورطهم في واقعة التحرش الجماعي بفتاة شارع المشاية بمدينة المنصورة، والمعروفة إعلاميا بواقعة ”فتاة المنصورة“ خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأكدت النيابة تورط المتهمين بعملية التحرش، بعد الكشف على مقاطع الفيديو عقب تفريغ كاميرات المحلات والشارع التي رصدت الواقعة والأشخاص المتهمين فيه.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاتين على سبيل الاستدلال وقامتا بشرح تفاصيل الواقعة، وتبين أنهما طالبتان 20 سنة بجامعة المنصورة، وإحداهما من مدينة الكردي بشمال الدقهلية.

وقالت إحدى الفتاتين: ”حاولت الاحتماء بأحد المحلات ولكن بعد تجمهر الشباب حول المحل شعر العاملون فيه بحدوث مشكلة فطلبوا منا الانصراف حتى لا يتضرر المحل".

واضافت الفتاة: "بعد خروجي تجمهر حولي الشباب مرة أخرى، فقررت الدخول إلى مدخل أحد العقارات المجاور للمكان، وحاول بعض الشباب حمايتنا لحين توصيلي إلى إحدى السيارات، وأثناء ذلك تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي وتصويري“.

يشار إلى أن الحادثة المعروفة اعلاميا بـ"فتاة المنصورة" أثارت جدلا واسعًا في مصر والوطن العربي بشكل عام، الأمر الذي دفع بأجهزة الامن للبحث والتحري في مجريات الحادثة.