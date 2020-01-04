ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

وفاة "إسرائيلي" جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في تل أبيب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:06 - 04 يناير 2020
وفاة "إسرائيلي" جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في تل أبيب وفاة "إسرائيلي" جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في تل أبيب
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

لقي "إسرائيلي" مصرعه، اليوم السبت، بعد غرق داخل مصعد غمرته مياه الأمطار في تل أبيب، كما تسببت الفيضانات بإغلاق الطرق.

وأوضح موقع مفزاك لايف العبري، أن الفيضانات أغرقت عشرات المركبات، مبينة أن الفيضانات احتجزت العديد من "الإسرائيليين" حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلاءهم.

على الصعيد ذاته، أشارت أرصاد الاحتلال، إلى أنه سقط 80 ملم من الأمطار على تل أبيب، من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

وبيّنت الأرصاد أن غزارة الأمطار تسبب في حظر عدد من الممرات على الطريق 20 بسبب الفيضانات وانهيار التربة إضافة إلى حركة المرور البطيئة والازدحامات في عدة مناطق، محذرين السائقين بضرورة الالتزام بالتعليمات.

الأكثر مشاهدة

متعلقات