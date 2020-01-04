وفاة "إسرائيلي" جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في تل أبيب

لقي "إسرائيلي" مصرعه، اليوم السبت، بعد غرق داخل مصعد غمرته مياه الأمطار في تل أبيب، كما تسببت الفيضانات بإغلاق الطرق.

وأوضح موقع مفزاك لايف العبري، أن الفيضانات أغرقت عشرات المركبات، مبينة أن الفيضانات احتجزت العديد من "الإسرائيليين" حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلاءهم.

على الصعيد ذاته، أشارت أرصاد الاحتلال، إلى أنه سقط 80 ملم من الأمطار على تل أبيب، من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

وبيّنت الأرصاد أن غزارة الأمطار تسبب في حظر عدد من الممرات على الطريق 20 بسبب الفيضانات وانهيار التربة إضافة إلى حركة المرور البطيئة والازدحامات في عدة مناطق، محذرين السائقين بضرورة الالتزام بالتعليمات.