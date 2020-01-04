فواكه مفيدة في خفض ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

يعتبر ارتفاع ضغط الدم مرضًا شائعً، حيث يتشكل عند حصول ضغط مستمر على جدار الشرايين وعلى فترات طويلة، وتعتمد السيطرة عليه على التزام المريض بالعلاج واتباع نظام غذائي صحي.

ويساعد النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم والمغنيزيوم والألياف على التحكم بضغط الدم، ويتفق خبراء الصحة البارزون على أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن و150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني في الأسبوع، سيضمن أن تظل قراءات ضغط الدم سليمة.

وأثبتت مجموعة من الدراسات البريطانية أن ثمار التفاح والتوت الأزرق والموز لها تأثير إيجابي للغاية على قراءات ضغط الدم، حيث أن التفاح يخفض ضغط الدم لأنه مصدر هام للكيرسيتين، وهو مادة تنتمي إلى الفلافونويد (مركبات عضوية لديها مفعول مضاد للأكسدة ومضاد للجذور الحرة).

وتعمل مادة الكيريستين على إبطال فاعلية الجذور الحرة وهي جزيئات كيميائية مؤينة ضارة في الجسم، كما تدعم المادة الأوردة وتخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

كما تحتوي فاكهة التوت الأزرق على نسبة عالية من الفلافونويد وخصائص قوية مضادة للأكسدة وهذا يساعد على خفض ضغط الدم.

واوضحت الدراسة أن التوت الأزرق يملك كميات كبيرة من مادة الأنثوسيانين التي تنتمي إلى مجموعة الفلافونويد، وأن أولئك الذين يحصلون على مستويات عالية من هذه المادة ينخفض لديهم ضغط الدم المرتفع بنسبة 8%.

ويعتقد الباحثون أن الأنثوسيانين يقلل من ارتفاع ضغط الدم عن طريق تعزيز أكسيد النيتريك، وهو مادة كيميائية في جدران الشرايين تحافظ على استرخاء الأوعية الدموية وتمددها.

كما كشفت الدراسة أن استهلاك موزتين يوميا يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم بنسبة تصل إلى 10%.