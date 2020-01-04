فلسطين تنعى سليماني وتتوشح بالسواد على مواقع التواصل

نعت فلسطين الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته أمريكا، فيما توشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد حداداً عليه.

وكانت أمريكا قد اغتالت فجر الجمعة، سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى.

ويعد الفريق سليماني أحد مناصري المقاومة الفلسطينية، الذي طالما ساند المقاومة والشعب الفلسطيني، فانتشر هاشتاغ #سليماني_ فلسطين للتعزية باغتيال سليماني.

فقد كتبت أُمّ اليُسُر:"اليومَ يبكي الأقصى .. و يزفّ حاملَ لِوائه شهيداً مُكللاً بغصّة لقائه ساجداً تحتَ قبابِه .. اليوم فلسطين ثكلى للمرة الثانية بعدَ العماد .."

أحمد زياد علق:" شهيدا بعد مسيرة جهاد وعطاء قهر فيه أمريكا وإسرائيل .. لا انكسار ولا تراجع .. فدماؤك وقود المواجهة ..

الحج قاسم سليماني .. الداعم الأول للمقاومة الفلسطينية ..