خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم الرابع من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد

والأسرى هم:

الأسير ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور (54 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1993، وأمضى 27 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة جنين/

الأسير بلال حسني حسن ياسين (36 عامًا) من قرية عانين المحكوم بالسجن 31 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف (36 عامًا) من قرية برقين المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير مأمون صبحي احمد الشريف (43 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون.

الأسير عمر محمد حسن عكاوي من مدينة غزة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.