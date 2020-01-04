انطلاق موكب تشييع الشهيد سليماني وشهداء العدوان الأمريكي

انطلق اليوم السبت 4/1/2020، موكب تشييع شهداء الجريمة الأمريكية التي أدت لاستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى.

وقد تحرك موكب التشييع من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة"، حيث يتوجه موكب التشييع إلى ساحة الحسنين في الجادرية".

وقد أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية عن مراسم تشييع ودفن جثمان اللواء سليماني.

ووفقا لبيان صادر عنها، فإن مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وجثامين رفاقه الشهداء بعد وصولها الى ايران ستجري في مدينة مشهد عند مرقد الامام علي بن موسى الرضا (سلام الله عليه) يوم الأحد ومن ثم ستجري مراسم تشييع للجثامين الطاهرة في طهران يوم الاثنين. وأضاف، ان مراسم تشييع ودفن الشهيد سليماني ستجري يوم الثلاثاء في مدينة كرمان مركز محافظة كرمان (جنوب شرق) مسقط راسه.

























