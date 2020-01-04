سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب علينا

علّق السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي على الغارة الأميركية الجديدة التي استهدفت قافلة للحشد الشعبي في منطقة التاجي، لافتاً إلى أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تكذب علينا".

وقال ميرفي في مداخلة تلفزيونية لـ ميرفي مع شبكة "سي ان ان":"أن ترامب جعل الولايات المتحدة أقل أمانًا من خلال اغتيال أكبر قائد عسكري ورئيس الاستخبارات في إيران.

وأضاف، أن قانون صلاحيات الحرب يتطلب من الرئيس التشاور مع الكونغرس قبل القيام بأي ضربات عسكرية في الخارج، وهو قام بانتهاك هذا القانون.

وتابع: طوال اليوم إنهم يريدون وقف التصعيد مع إيران ووكلائها فيما كانوا يخططون لشن غارة أخرى.. أمر لا يصدق".

وكانت ضربات جوية على فصيل من قوات الحشد الشعبي العراقية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في وقت سابق من فجر السبت أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أنها كانت ضربات جوية أمريكية. من جانبها، قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ان الغارة الجوية في قضاء التاجي شمالي بغداد، التي استهدفت موكبا لطبابة الحشد، نافيةً استشهاد القادة الذين تم تداول أسمائهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات.