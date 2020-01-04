روحاني:سنثأر لدم سليماني والأمريكان لم يدركوا أي حماقة كبرى ارتكبوا

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، اليوم السبت 4/1/2020، أن الأميركيين لم يدركوا حجم الحماقة التي ارتكبوها، قائلاً إن الثأثر لدم قائد قوات القدس التابع للحرس الثوري الشهيد الجنرال الشهيد قاسم سليماني أمر لا محالة واقع بهم .

وجاء تصريح روحاني بعد زيارته صباح اليوم السبت منزل الشهيد سليماني في طهران، حيث أعرب عن "تعازيه وتهانيه باستشهاد هذا المجاهد الكبير والمخلص".

وأضاف روحاني أن أميركا لم تُدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة.

وأضاف ان جريمة أميركا هذه لن تُنسى أبداً. وتابع : هذه الجريمة زادت من كره أميركا بين الشعبين الإيراني والعراقي.

واعتبر ان شهادة الجنرال سليماني لن تُمحى أبداً بل سيبقى خالداً في ذاكرة الشعب الإيراني وشعوب العالم الحرة.

واعلن ان الجنرال سليماني ليس قائداً حربياً ومخططاً لعمليات كبرى بل هو رجل سياسي ومنظّر استراتيجي فريد وموهوب

وشدد على ان اغتيال القائد سليماني نُفّذ على يد أكبر الإرهابيين في العالم لا على أيدي إرهابيين عاديين. ولفت الى ان أعداء إيران كانوا غاضبين جداً من إجراءات وبرامج الشهيد سليماني.