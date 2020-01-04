انقطاع التيار الكهربائي اليوم في رام الله والبيرة

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم السبت 4/1/2020، أن التيار الكهربائي سينقطع عن أجزاء كبيرة من محافظة رام الله والبيرة بالضفة المحتلة.

وأوضحت الشركة، أن شركة الكهرباء الاسرائيلية لم تقم حتى الآن بإصلاح العطل الذي حدث على المحول الذي يغذي خطين رئيسيين بالجانب الاسرائيلي في "محطة عطروت" واللذان يمدان مناطق كبيرة من محافظة رام الله والبيرة بالكهرباء.

وأضافت الشركة أن نقص في الطاقة التي تحصل عليها لمحافظة رام الله والبيرة سيؤدي لانقطاع التيار الكهربائي في اجزاء كبيرة عن المحافظة اليوم السبت وخاصة في ساعات الذروة.

وأشارت إلى أنها تسعى لتوفير التيار الكهربائي من خطوط بديلة ولكن هذه الطاقة غير كافية لجميع المشتركين وهذا يؤدي الى زيادة احمال على المحولات الرئيسية الاخرى ايضا مما يؤدي لانقطاع للتيار الكهربائي في مناطق متعددة.

وقدمت الشركة اعتذارها الكامل من كافة المشتركين عن انقطاع التيار الكهربائي الخارج عن إرادة الشركة.