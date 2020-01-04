ترامب يحرض ضد "رشيدة طليب" و"إلهان عمر"

حرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرلمانيات رشيدة طليب وإلهان(الحان) عمر والكساندريا أوكاسيو كوارتز في اجتماع حاشد مع المؤيديين “الإنجيليين” يوم الجمعة، متهماً أعضاء الكونغرس بأنهم “معادون للسامية ترامب خلال حملته الانتخابية في ميامي بولاية فلوريدا :” هولاء الناس يكرهون إسرائيل.. يكرهون الشعب اليهودي”.

وأضاف ترامب بهستيريا أمام التجمع الذي يدعى” إنجيليون من أجل ترامب” بأنه لن يذكر اسم عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) ولن يذكر اسم طليب (ديمقراطية من ميشيغان) ولن يذكر اسم كورتيز (ديمقراطية من نيويورك)، في اشارة واضحة للنائبات التقدميات.

وتُعد المشرعات المعروفات باسم “السكواد” الهدف المفضل لدى ترامب، حيث يواصل الرئيس الأمريكي في معظم المناسبات الانتخابية الهجوم على النائبات بعد أن انتقدن إسرائيل في وقت سابق.