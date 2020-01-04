قناة عبرية: "إسرائيل" لديها معلومات مسبقة عن اغتيال سليماني

كشف مراسل قناة 13 العبرية، اور هيلير، اليوم السبت، ان حكومة الاحتلال "الاسرائيلي" كانت لديها معلومات مسبقة بشأن نية تنفيذ القوات الامريكية عملية اغتيال لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

وقال اور هيلير، للقناة، "إن مسؤولين (إسرائيليين) كبار كانوا على علم باغتيال سليماني قبل يوم من تنفيذ الاغتيال".

وكانت طائرات الاحتلال الأمريكي قد شنت غارات على سيارتين تقل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بقرب من مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى استشهادهما وآخرين برفقة الموكب، فيما وجهت إيران رسائل تحذر واشنطن من رد قاسي.