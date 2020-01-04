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أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4/1/2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 08:50 - 04 يناير 2020
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4/1/2020 أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4/1/2020
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سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا، مقابل هبوط واضح في سعر الليرة السورية، اليوم السبت 4/1/2020، ويعود ذلك نتيجة الحرب الدائرة في البلاد.

 وأدى زيادة سعر الدولار في الفترة الأخيرة بزيادة كبيرة، وهو ما أدى لهبوط قيمة الليرة السورية امام الدولار.

  وتزايد الأوضاع الاقتصادية في سوريا سوءًا، أدى إلى زيادة أسعار السلع، في ظل غياب رقابة الدولة على التجار، ما انعكس على حياة الأهالي السوريين، وعبروا بغضهم عن ارتفاع السلع.

أسعار الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت :

وجاء أسعار صرف الدولار امام قيمة الليرة السورية، على النحو التالي :

  1 (USD) دولار أمريكي= 515.05 (SYP) ليرة سورية

(خمسمئة وخمسة عشر ليرة سورية و خمسة قرش)

1  ليرة سورية = 0.002 دولار أمريكي

 

 

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