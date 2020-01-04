أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 4/1/2020

تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة، فيما لم يسجل على الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.

ونوهت إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل"، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذَكَرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

ولم يسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.