الطقس: منخفض جوي اليوم السبت 4/1/2020 وتحذيرات للمواطنين

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم السبت 4/1/2020، شديد البرودة وتسقط أمطار متفرقة على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

والليلة يكون الجو غائم وشديد البرودة وعاصف وماطر والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

ويكون الطقس يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة السرعة تنشط احياناً احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، فيكون الجو غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات.