بالتفاصيل ..وزارة الصحة تطلق حملة التطعيم ضد الحصبة غدًا الأحد 5/1/2020

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت 4/1/2020، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة للأطفال على مدار خمس أيام متتالية، يوم غد الاحد الموافق 5/1/2020.

وأوضحت وزارة الصحة، ان الحملة تستهدف الاطفال من عمر (6شهور الى سنه).

وأشارت إلى ان الحملة ستبدأ في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة وكالة الغوث "الأونروا" التي تقدم فيها خدمات التطعيم الروتينية للأطفال.

ولفت إلى انه سيتم تقسيم الأطفال وتطعيمهم حسب أعمارهم تفاديا للازدحام، إذ تخصص يوم الاحد للأطفال من مواليد شهري 5 و6، ويوم الاثنين للأطفال من مواليد شهري 3 و 4، يوم الأربعاء للأطفال من مواليد شهر 2 ، والمتأخرين من الأيام السابقة، ويوم الخميس للأطفال من مواليد شهر 1.

وأكدت على ضرورة احضار الأهل لكتيب الطفل الخاص بالتطعيم لتوثيق التطعيم عليه.