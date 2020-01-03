بالأرقام: إحصائية بعدد قتلى جنود الاحتلال عام 2019

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بيانًا حول عدد قتلى جنوده خلال عام 2019، كما نشرت إحصائية عن عدد الهجمات والعمليات الصاروخية التي تعرضت لها "إسرائيل"

ووفقًا لبيانات واحصائيات فإن جنديين قتلا وأصيب 11 آخرين في سلسلة هجمات متفرقة غالبيتهم في عمليات إطلاق نار بلغ عددها 19 مقارنةً مع 33 نفذت العام الماضي وقتل خلالها 7 جنود.

وبينت الإحصائية التي نشرتها قوات الاحتلال أن 1295 صاروخًا تم إطلاقهم من قطاع غزة منهم 729 سقطت في مناطق مفتوحة، واعترضت القبة الحديدية أكثر من 478 قذيفة، وفقًا لمزاعمها.

وعن عمليات الطعن، ذكرت إحصائية جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 12 عملية طعن نفذت خلال عام 2019 وإلقاء 290 زجاجة حارقة، ومصادرة 603 قطع سلاح، وإغلاق 14 مخرطة.