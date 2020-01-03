مفكر لبناني: رد إيران حتمي وسريع و"إسرائيل" ضمن الاحتمالات

أكد المفكر اللبناني وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية في بيروت د. طلال عتريسي، أن عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني عملية كبيرة جدًا بكل المقاييس نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه سليماني وأبو مهدي المهندس في المنطقة.

ويتوقع المفكر د. عتريسي في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، أن رد الجمهورية الإسلامية "إيران" على عملية اغتيال سليماني سيكون سريعًا ولن يمر دون ضربة قاسمة، خاصة أن إيران لن تقبل تغيير قواعد اللعبة أو كسر التوازنات من الجانب الأمريكي.

ويرى د. عتريسي، أن السيناريو القادم والمتوقع أن رد إيران ليس محدودًا في منطقة معينة بل يشمل مناطق الشرق الأوسط نظرًا لما يقوم به قاسم سليماني من عملية ربط بين كافة أطراف محور المقاومة.

يستدعي الرد

وأكد أن الجمهورية الإسلامية "إيران" لن تقبل بأن تمر هذه الخسارة –اغتيال قاسم سليماني- دون استعادة قدرة الردع كما حصل في المرات السابقة حينما أسقطت الطائرة الأمريكية قرب مضيق هرمز، أو عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية ردًا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وشدد على أن البعد الاستراتيجي والمعنوي يستدعي من الجهورية الإسلامية "إيران" الرد السريع على هذه الجريمة النكراء، ووفقًا لتقديراته فإن الرد سيكون في وقت سريع.

وأشار د. عتريسي، إلى أن مطالبة واشنطن لرعاياها بمغادرة منطقة الشرق الأوسط يدلل ويفسر بأن حالة من الرعب والقلق والخوف تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار الرد الإيراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ولفت إلى أن عملية اغتيال قاسم سليماني تسببت بحالة من الارباك الشديد في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما ظهر في انتقاد مجلس النواب الأمريكي لما ارتكبه ترامب من جريمة الاغتيال والذي اعتبرها من حماقات ترامب الأولى لعام 2020.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي انتقدت الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني، قائلة: ""إن اغتيال سليماني يهدد بإحداث تصعيد خطير للعنف في منطقة الشرق الأوسط".

وعن طبيعة الرد الإيراني قال د. عتريسي: "أتوقع بأن الرد سيكون في الشرق الأوسط وسيستهدف قواعد عسكرية أمريكية، لكنه أشار إلى أن "طبية الرد لا يمكن أن يعرفها أحد، فقد تبدأ عملية الرد باستهداف القوات الأمريكية داخل الخليج العربي أو داخل السعودية أو داخل العراق أو في البحر، هذه كلها احتمالات وتوقعات لكن الأكيد أن الرد سيكون سريعًا ضد القوات الأمريكية.

محور المقاومة

وفيما يتعلق بتدخل محور المقاومة كافة في الرد على اغتيال سليماني قال: "هناك تواصل دائم وقائم الآن بين محور المقاومة كافة، وهناك تشاور حول كيفية التعامل مع هذه العملية الجبانة"، مشددًا على أن عدم الرد من المحور سيشجع الأمريكي والإسرائيلي على تنفيذ عمليات أخرى ضد قادة محور المقاومة.

وفيما يتعلق إذا كان الرد سيصيب "إسرائيل" قال: "إسرائيل شريكة في العمل الاستخباري لعملية اغتيال سليماني وترامب صاحب القرار الأول والأخير وكان يهدف من ذلك تسجيل إنجازات جديدة لرفع سهمه في الانتخابات الأمريكية القادمة".

وأكد أن استهداف "إسرائيل" هو ضمن الاحتمالات القائمة لأنها شريكة في هذه العمل الجبان، لذلك نرى الخوف والرعب في قلوبهم بانتظار لحظة الرد على اغتيال سليماني.

يُشار إلى ان طائرات القوات الأمريكية اغتالت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وكوكبة من رفاقهما على طريق مطار بغداد الدولي.

ايران تهدد

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني توعد مساء اليوم الجمعة، بانتقام مؤلم ردا على اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق.

وقال المجلس -في بيان اليوم الجمعة عقب اجتماع بطهران ناقش فيه الرد على اغتيال سليماني- إن الرد سيكون في المكان والزمان المناسبين، وإن الانتقام سيكون ثقيلا ومؤلما".

وأضاف " لقد اتخذت القرارات اللازمة بشأن الرد على عملية الاغتيال، وأن واشنطن تتحمل مسؤولية مغامراتها".

وفور اعلان اغتيال الجنرال قاسم سليماني عين قائد الثورة الإسلامية في إيران إسماعيل قاآني قائدًا جديدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خلفًا للقائد الشهيد قاسم سليماني.

وفي اول تصريح له بمنصبه الجديد قال قاآني وفقًا لوسائل اعلام إيرانية: "نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بكل الشرق الأوسط".

انتقادات امريكية

وفي ظل التهديدات الإيرانية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الترقب والخوف مما استدعى الكونغرس الأمريكي لإرسال 3000 جندي إضافي، وارسال طائرات متعددة لإجلاء الرعاية الأمريكيين من منطقة الشرق الأوسط.

وقد توترت الأوضاع في واشنطن أكثر حيث أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي (إليوت إنجل) عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر الجمعة واغتيل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني

وقال النائب الديمقراطي في بيان صدر عنه: "إنّ هذه الضربة تمت بدون إخطار الكونغرس أو التشاور معه".

فيما انتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اغتيال قاسم سليماني، وقالت: "إن قتل الجنرال سليماني يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف".