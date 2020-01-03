قائد فيلق القدس الجديد يتوعد واشنطن بردٍ مزلزل

هدد قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني، الولايات المتحدة الامريكية برد مزلزل على جريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة.

وقال قاآني وفقًا لوسائل اعلام إيرانية: "نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بكل الشرق الأوسط".

وجاء تصريح قاآني بعد ساعات فقط على تعينه خلفا لقاسم سليماني الذي اغتيل فور وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة مرافقيهما.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني توعد واشنطن بأن يكون الرد على اغتيال سليماني ثقيلا ومؤلما يشمل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.