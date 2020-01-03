البنتاغون الامريكي يصادق على ارسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

صادق البنتاغون الأمريكي مساء اليوم الجمعة على ارسال نحو 3000 جندي أمريكي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤولون امريكيون أن موافقة البنتاغون على ارسال 3000 جندي إضافي للشرق الأوسط يأتي كإجراء احترازي بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

فيما ذكرت مصادر إعلامية أن قطار من الطائرات الأمريكية تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط وسط التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة بعد اغتيال قاسم سليماني.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيراني توعدت القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بالقتل والدمار بعد اغتيال سليماني.

ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان قاسم سليماني يوم غدًا السبت الساعة العاشرة صباحًا بمراسم رسمية، ثم سيتم تشيعه بمراسم شعبية الساعة الحادية عشر.