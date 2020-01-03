تحديد موعد ومكان تشييع جثمان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم

حددت هيئة الحشد الشعبي العراقي مساء اليوم الجمعة، موعد ومكان التشييع المركزيلـ تشييع جثمان قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني وجثمان الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وذكرت الهيئة في بيانها، ان العراق سيشهد غدًا السبت الساعة العاشرة صباحًا تشيع موكب الشهيدين الكبيرين مع كوكبة من رفاقهم.

وأشار بيان الهيئة، أن ذلك هو تشييع جثمان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الرسمي سيكون الساعة الـ10 ويليه تشيع شعبي من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية الساعة الحادية عشر.

ودعت الهيئة كافة العراقيين للمشاركة الحاشدة في تشيع القادة الكبار الذين وقفوا سدًا منيعًا في وجه تنظيم داعش الإرهابي.

يُشار إلى ان طائرات القوات الأمريكية اغتالت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وكوكبة من رفاقهما على طريق مطار بغداد الدولي.