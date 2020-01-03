طائرات أمريكية تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط

تحركت مساء اليوم الجمعة، 5 طائرات أمريكية من ناقلات الحمولة الكبيرة نحو منطقة الشرق الأوسط عقب اغتيال الجنرال سليماني والمهندس فجر اليوم.

ووفقًا لقناة الميادين فإن مصدر خاص كشف لها عن تحركات للقوات الامريكية في المنطقة، لإخلاء الأمريكيين في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

والطائرات التي تتحرك تجاه الشرق الأوسط من نوع "لوكهيد سي 130" وهي عسكرية، وتستخدم عادة في التسلل ونقل الشخصيات، وقد يكون هدفها سحب دبلوماسيين أو شخصيات أمريكية رفيعة المستوى.

وأشارت المصادر، إلى أن الطائرات انطلقت من قاعدة أمريكية في إسبانيا والخامسة أتت من شمال أوروبا.

وقالت: "إن عشرات الطائرات من طرازات مختلفة مخصصة بالدرجة الأولى للنقل والإخلاء تتجه نحو العراق وأماكن مختلفة في الشرق الأوسط".

كما كشفت المصادر تفاصيل مرتبطة بتحركات القوات الأميركية، حيث نقلت هبوط 4 طائرات KC-135 صباح الجمعة في قاعدة "افيانو" الأمريكية في ايطاليا، هذا، بحسب المصادر.

مؤشر لافت لأن القاعدة المذكورة هي قاعدة عملياتية وتعتبر قاعدة تشغيل أمامية للعمليات في الشرق الأوسط.

وقد انطلقت اثنتان من هذه الطائرات الأربعة نحو العراق، بالإضافة إلى أن هناك حركة أسطول كامل من طائرات نقل جوي استراتيجي سريع طراز "بوينغ سي-17".

وتُستخدم تلك الطائرات عادة في عمليات الجسر الجوي التكتيكي والإخلاء، تتحرك من عدة دول وقواعد أمريكية في أوروبا نحو المنطقة الآن.

كما أن هناك 3 طائرات استراتيجية تُستخدم في نقل حمولات كبيرة (نقل جوي استراتيجي عابر للمحيطات) قطعت المحيط الأطلسي وتتجه أيضاً نحو الشرق الأوسط، بحسب المصادر.