خبير ألماني يحذر من تصاعد خطر الحرب بعد مقتل سليماني

حذر خبير ألماني متخصص في شؤون الشرق الأوسط من تصاعد خطر الحرب في المنطقة بصورة كبيرة في أعقاب استهداف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية على بغداد أمس الخميس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، قال هايو فونكه، العالم المتخصص في العلوم السياسية، إن ألمانيا مطالبَة بالعمل على وقف التصعيد المحتمل بين إيران والحكومة الأمريكية.

وأضاف فونكه أن " الأمر مرهون بالأشهر المقبلة، والحكومة الألمانية مطالبَة على نحو مختلف تماما عن كل المطالبات التي وُجِّهَتْ إليها حتى الآن ولا ينبغي عليها أن تصمت".

وحذر فونكه من أن " خطر الحرب ارتفع على نحو لا نهاية له"، وقال إن الموقف برمته عبارة عن بناء مأساوي، وتجنب حرب ستكون خارج السيطرة مرهون على الأيام والأشهر المقبلة.

كانت القيادة العليا في إيران توعدت الولايات المتحدة بالانتقام بعد مقتل سليماني، ورأى فونكه أن كل شيء محتمل في هذا الرد" استمرار الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، ومن الوارد أيضا أن يطال الأمر إسرائيل".

وأوضح فونكه أن ردود الأفعال من هذا النوع يمكن توقعها لأن سليماني كان واحدا من أهم مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.

ورأى فونكه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من بدأ هذا التصعيد بقراره بشن الغارة.