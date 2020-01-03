الأمن القومي الايراني تحمل واشنطن التداعيات الأمنية والعسكرية لاغتيالها سليماني

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني اليوم الجمعة أن الادارة الاميركية تتحمل مسؤولية جميع تبعات هذه المغامرة المجرمة.

وقدم المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني تعازيه باستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاق دربه ولاسيما الشهيد ابو مهدي المهندس الذي قارعوا الارهاب الى صاحب العصر والزمان وقائد الثورة الاسلامية ومقاتلي المقاومة الاسلامية ورفاق دربه وذوي الشهيد وجميع الشعب الايراني .

وقال البيان إن الفريق قاسم سليماني لم يكن مدعاة لشموخ وفخر الايرانيين فحسب بل لجميع المسلمين والمستضعفين الرازحين تحت نير الظلم في كافة العالم. وإن استشهاد هذا القائد العملاق في المقاومة وإن كان خسارة كبيرة للعالم الاسلامي والشعب الإيراني الكبير ولكن وكما قال الامام الخميني الراحل إن كل لواء يسقط من يد قائد مقتدرة سيرفع من قبل قائد اخر. بحسب وكالة فارس الايرانية.

يتبع ..