ليفاندوفسكي وكومان يغيبان عن معسكر بايرن في قطر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة غياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي وجناحه كينجسلي كومان عن معسكر تدريبات النادي البافاري الذي سيقام في قطر اعتبارا من غد السبت للاستعداد للدور الثاني من الدوري الألماني.

بذلك ينضم ليفاندوفسكي وكومان إلى لاعبي الدفاع المصابين نيكلاس زوله وخافي مارتينيز، في قائمة اللاعبين المتغيبين عن معسكر بايرن الذي سيستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وكان ليفاندوفسكي قد تشاور مع المدير الفني للفريق، هانزي فليك، حيث سيبدأ اللاعب يوم الثلاثاء المقبل فترة نقاهة في ميونخ بعد العملية الجراحية التي أجراها بعد مباراة الفريق أمام فولفسبورج في الحادي والعشرين من الشهر الماضي.

وأوضح بايرن ميونخ أن فليك رغب في أن يمنح أفضل مهاجم في الدور الأول بـ19 هدفا، فترة عطلة كافية، ومن المنتظر أن يكون ليفاندوفسكي جاهزا للمشاركة مرة أخرى في أول مباراة لبايرن في الدور الثاني أمام هيرتا برلين في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وسيتوجه فليك إلى الدوحة على رأس 26 لاعبا بينهم العديد من اللاعبين الناشئين.

ومن المنتظر أن يتدرب كومان الذي يعاني إصابة في الرباط المحفظى للركبة اليسرى منذ الشهر الماضي، منفردا في مركز التأهيل داخل النادي.

يذكر أن زوله يعاني تمزقا في الرباط الصليبي ومارتينيز تمزقا في حزمة العضلات في الفخذ، ولن يكون مارتينيز جاهزا للمشاركة مع بداية الدور الثاني.

في المقابل، سيسافر لوكاس هيرنانديز مع الفريق إلى الدوحة حيث سيستكمل تدريبات التأهيل بعد إصابة خطيرة في قدمه.

وسيظل فريق بايرن في قطر حتى العاشر من الشهر الجاري، ثم سيخوض مباراة تجريبية في اليوم التالي لعودته أمام نورنبرج من دوري الدرجة الثانية.