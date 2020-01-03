الحرس الثوري: فرح الاميركيين والصهاينة سيتحول الى عزاء

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف، أن فرح الاميركيين والصهاينة حاليا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، سيتحول إلى عزاء لهم .

وقال العميد شريف: إن اللواء قاسم سليماني هو أحد القادة المحنكين والشجعان والثوريين والاوفياء للولاية الذي حقق خلال حياته المباركة على مدى 41 عاما ، البطولات الكثيرة وتعرض لمخاطر متعددة من اجل أمن الشعب الايراني والعالم الاسلامي والتصدي للاعداء اللدودين للامة الاسلامية.

وأشار إلى أن الفريق سليماني تعرض مرات عديدة الى الاغتيال ونیل خلال فترة الدفاع المقدس وفي تحصين محور المقاومة ومكافحة الكيان الصهيوني واصيب عدة مرات قبل استشهاده في الهجوم الارهابي الاميركي، وحصل على لقب الشهيد من قبل قائد الثورة الاسلامية، وكان يعتبر نفسه دائما جنديا في خدمة ولاية الفقيه والامة الاسلامية بالرغم من حصوله على ارفع الاوسمة العسكرية الايرانية.

ولفت العميد شريف الى ان اليوم يعتبر بداية مرحلة جديدة للحرس الثوري وجبهة المقاومة.

وأكد أن فرح الاميركيين والصهاينة الحالي لن يدون وسيتحول الى عزاء لهم، وقال: ان الحرس الثوري والشعب وجبهة المقاومة في جميع انحاء العالم الاسلامي سيأخذون الثأر لدماء هذا الشهيد الشامخ، الذي لم يفكر سوى في شموخ ورفعة الشعب الايراني والعالم الاسلامي وتحرير القدس.