الأسد: سوريا لن تنسى وقوف الجنرال سليماني مع الجيش في مواجهة الارهاب

قدم الرئيس السوري بشار الأسد، التعازي للقيادة الإيرانية والشعب الايراني، باستشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي تعرض لعملية اغتيال من قبل القوات الامريكية في العراق.

وأكد الأسد في رسالة وجهها للقيادة الإيرانية، أن الشعب السوري لن ينسى وقوف الجنرال قاسم لسلماني إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب.

وأكد الرئيس السوري أنه يثق بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف بوجه سياسات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أدانت الخارجية السورية بشدة اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وعدد من كوادر "الحشد الشعبي" العراقي، واعتبرته تصعيدا أمريكيا خطيرا للأوضاع في المنطقة.

واستشهد سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة 3 يناير الجاري.