برلين تدعو إلى التهدئة بعد جريمة اغتيال سليماني

دعت الحكومة الألمانية إلى التهدئة في أعقاب استشهاد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في غارة شنتها القوات الأمريكية في بغداد فجر الجمعة.

وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة: "نتابع بقلق بالغ الأنشطة الإقليمية لإيران".

وأضافت:" نحن نمر بنقطة تصعيد خطيرة والمهم الآن هو أن يسهم التعقل وضبط النفس في التهدئة ".

وتابعت المتحدثة بالقول إن " الصراعات الإقليمية لا يمكن حلها عبر الطرق الدبلوماسية، ونحن نتبادل الرأي في هذا الشأن مع حلفائنا".

كانت القوات الأمريكية نفذت في بغداد أمس غارة أسفرت عن استشهاد سليماني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية، وآخرين.